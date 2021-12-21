Незаконне заволодіння автотранспорту інкримінують працівники поліції мешканцю міста Бережани. Чоловік викрав авто знайомого.

З заявою про протиправне до поліцейських звернувся власник автотранспорту. Він повідомив, що з його гаражу зник ВАЗ 2107, а в скоєному він обґрунтовано підозрює свого товариша.

Працівники поліції з’ясували усі обставини злочину.

Бережанець вирішив незаконно скористатися чужим транспортом для термінової поїздки за межі міста. Непомітно проник в гараж знайомого та викрав авто. Порушник пояснив правоохоронцям, що мав намір згодом повернути транспортний засіб непомітно для його власника, однак на дорозі потрапив в ДТП і пошкодив автівку. Довелося телефонувати власнику ВАЗу. Той у свою чергу зателефонував в поліцію.

Відомості про подію слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань згідно статті 289 КК України.