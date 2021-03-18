“Плаче, його все болить”: Юрчик Чорний, якого збив п’яний водій, переніс уже чотири операції. ВІДЕО

Юрчик Чорний, якого торік збив автомобіль у селі Прошова Тернопільського району, продовжує лікування.

Нещодавно його прооперували у Тернопільській обласній дитячій лікарні. Хлопчик й досі знаходиться там разом з мамою. Дитина вже пережила 4 операції, а попереду – тривалий курс реабілітації.

Поки сім’ї вистачає власних коштів на лікування і єдине, чого вони найбільше хочуть – аби Юрчик якнайшвидше знову став на ноги і повернувся до звичного ритму життя, повідомляє Тернопіль 1.

Окрім того, у Тернопільському міськрайонному судді й досі тривають засідання по цій справі. Останнє з них відбулося 16 березня. Під час цього засідання мали б допитати двох свідків ДТП, проте обоє з різних причин не прийшли.

Наступне засідання в цій справі планують провести 24 березня.

Нагадаємо, у наїзді на хлопчика підозрюють жителя сусіднього села. Наразі чоловік перебуває під вартою.