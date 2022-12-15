Плач і крики про допомогу: у Тернополі патрульні через вікно врятували жінку з дітьми

Вчора вночі, близько 2-ї години, на спецлінію 102 звернулася громадянка, яка повідомила, що чоловік напідпитку незаконно утримує її з дітьми у квартирі та погрожує фізичною розправою.

Інспектори роти тактико-оперативного реагування Андрій Висоцький та Юрій Лящинський негайно прибули за вказаною адресою. Потрапити до помешкання їм не вдалося, адже двері були зачинені зсередини. Патрульні почули з квартири жіночий плач та крики про допомогу.

Не гаючи часу, інспектори вирішили допомогти громадянці вибратися з помешкання через вікно. Поліцейські з’ясували, що у квартирі також перебуває двоє малолітніх дітей. Тож, ТОРівці швидко забрали матір та дітей на вулицю через відчинене вікно на першому поверсі.

Патрульні викликали на місце події карету швидкої, аби переконатися, що жінка та діти не постраждали. Прибула і слідчо-оперативна група, яка надалі з’ясовуватиме всі обставини цієї події, повідомляють у патрульній поліції.