Близько півтисячі військовозобов’язаних жителів області відправляться на полігони Західної України. Вони проходитимуть спеціальне навчання зі стрільби, вдосконалюватимуть військові навички та здобуватимуть спеціальності.

Військові збори резервістів триватимуть протягом місяця, – розповідає начальник мобілізаційного відділу обласного військового комісаріату Микола Бойко. Залучають до спецнавчання чоловіків від 18 до 60 років.

«Військовозобов’язані протягом місяця проходитимуть спеціальне навчання у Рівненській та Львівській областях. Залучаються до такого навчання військовозобов’язані, які перебувають на обліку у військових комісаріатах віком: від 18 до 60 років. Вони перебуватимуть лише у навчальних центрах, в зону бойових дій їх не відправлятимуть. Військові комісаріати відбирали фахівців по тих чи інших військових спеціальностях, виписували повістки, які вручали військовозобов’язаним. Далі вони проходили медичне обстеження і лише після цього відправлялися до навчальних центрів».

Участь у таких зборах обов’язкова для військовозобов’язаних, – наголошують в ОВК. За ухилення від служби передбачена кримінальна відповідальність – обмеження волі до півтора року. Військовозобов’язані, які братимуть участь у зборах, отримають від 2 до 3 тисяч гривень на місяць, а резервісти – від 5 до 8 тисяч гривень. За ними зберігатимуться робочі місця та середня заробітна плата.

Софія Романська