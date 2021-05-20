Флешмоб організували тернополяни з нагоди Дня вишиванки. На Театральному майдані зібралося майже півтисячі людей у різнобарвних вишитих сорочках. До акції долучилися школярі, медики, волонтери, представники громадськості та влади.

Студентка Марія Кушнір прийшла на флешмоб разом з молодшою сестрою. Дівчина каже, що вишиванки їм подарувала бабуся.

“Вона власноруч вишивала сорочки майже цілий рік. Тепер — вони наш оберіг. Одягаємо кожного разу на свята. Це найкращий елемент нашого гардеробу. А сьогодні була чудова нагода прогулятися в красивих вишиванках і долучитися до флешмобу”.

Флешмоб у центрі Тернополя організували представники міського управління культури та громадської організації “Жіноче коло”. “Ми вирішили зібрати нашу молодь, старших людей, майстринь вишиванок, волонтерів, медиків, працівників міської ради тут на Театральному майдані. Вдячні всім, хто прийшов. Було неймовірно бачити так багато жителів міста у красивих різнобарвних вишиванках”, – зазначає керівниця міського управління культури Світлана Козелко.

До флешмобу з нагоди Дня вишиванки долучилися також епідеміологи. А працівники облдержадміністрації біля монументу Степану Бандері утворили символічний тризуб.

Додамо, що у третій четвер травня українці традиційно святкують День вишиванки. Ідею акції «Всесвітній день вишиванки» у 2006 році запропонувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк. Спочатку вишиванки одягнули кілька десятків студентів та кілька викладачів факультету. Та вже протягом наступних років свято розрослося до всеукраїнського рівня, до нього почала долучатися українська діаспора по всьому світу.