Нагадаємо, вчора на Тернопільщині стартував осінній призов-2019. Через тиждень розпочнеться відправка юнаків до підрозділів Збройних Сил України. З нашого регіону служити піде п’ятсот чоловіків.

Служитимуть хлопці з Тернопільської області переважно на території Західної України у місцях постійної дислокації військових частин, – запевнив т.в.о. обласного військового комісара Олександр Скумбрій. У бойових діях призовники участі не братимуть.

«З восьмого жовтня уже розпочнеться відправка юнаків. А загалом проходитиме призов у два етапи: перший полягає у визначенні придатності юнаків до військової служби, тобто проходження медичних комісій; другий – безпосередньо, відправка на службу. Під час призову юнаки віком від 18 до 27 років повинні з’явитися до військкомату. За уникнення служби передбачена кримінальна відповідальність. Загалом на обліку в ОВК перебуває близько 13000 юнаків, під час призову на службу ми відправимо 500 юнаків. Тобто вручення повістки далеко не означає термінового відправлення на службу».

Нагадаємо, на службу до армії відправляють юнаків від двадцяти років. Термін служби: півтора року для юнаків без вищої освіти, рік – для чоловіків з дипломами про повну вищу освіту.

Софія Романська