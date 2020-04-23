28 нових хворих на COVID-19 виявлено за добу на Тернопільщині. Станом на 9 ранку в області нараховується 499 випадків захворювання.

Семеро людей померли. 38 – одужали.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

Серед інфікованих 168 – жителі Монастириського району. По решти районах статистика наступна:

62 – жителі Кременецького району

63 – жителі Шумського району

57 – жителі Бучацького району

35 – жителі міста Тернополя

30 – жителі Заліщицького району

24 – жителі Чортківського району

23 – жителі Козівського району

9– жителі Борщівського району

6 – жителі Теребовлянського району

5 – жителі Підгаєцького району

5 – жителі Тернопільського району

4 – жителі Гусятинського району

3– жителі Збаразького району

2 – жителі Бережанського району

1 – житель Зборівського району

1 – житель Лановецького району

1 – житель Підволочиського району.

Загалом в Україні уже 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних. 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.

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