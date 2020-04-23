28 нових хворих на COVID-19 виявлено за добу на Тернопільщині. Станом на 9 ранку в області нараховується 499 випадків захворювання.
Семеро людей померли. 38 – одужали.
Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.
Серед інфікованих 168 – жителі Монастириського району. По решти районах статистика наступна:
62 – жителі Кременецького району
63 – жителі Шумського району
57 – жителі Бучацького району
35 – жителі міста Тернополя
30 – жителі Заліщицького району
24 – жителі Чортківського району
23 – жителі Козівського району
9– жителі Борщівського району
6 – жителі Теребовлянського району
5 – жителі Підгаєцького району
5 – жителі Тернопільського району
4 – жителі Гусятинського району
3– жителі Збаразького району
2 – жителі Бережанського району
1 – житель Зборівського району
1 – житель Лановецького району
1 – житель Підволочиського району.
Загалом в Україні уже 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних. 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.
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