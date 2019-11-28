Містяни вітали артилеристів, які напередодні повернулися з ООС.

Марш з нагоди виведення підрозділів 44-ї окремої артилерійської бригади з зони проведення операції Об’єднаних сил відбувся у Файному місті, передає Depo.Тернопіль за інформацією прес-офіцера Юрія Кульпи.

Більше півтори тисячі військовослужбовців, які протягом тривалого часу боронили територіальну цілісність та незалежність України на Сході нашої держави, пройшли центральними вулицями міста з бойовим прапором.

Військовослужбовці прибули до місця постійної дислокації військової частини у повному складі, з технікою та озброєнням — без бойових утрат. Під час ходи артилеристи зупинилися біля меморіальної стели та вшанували загиблих Героїв, які у різні роки віддали життя за незалежність України.

Їх щиро вітали містяни. Потому відбулася презентація кліпу заслуженого артиста України Андрія Підлужного “Падаючи на сніг” та концерт гурту “Тінь сонця”. Армійців зустріли командувач військ ОК “Захід” генерал-лейтенант Олександр Павлюк, представники місцевої, обласної влади, духовенства, волонтери та містяни.

Нагадаємо, у вересні виповнилося п’ять років з дня заснування 44 артилерійської бригади.

Фото Юрія Кульпи