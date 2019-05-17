На Тернопільщині військово-патріотичне виховання молоді серед пріоритетів у артилеристів окремої артбригади ОК «Захід».

Цими днями на базі навчального центру військової частини у селі Біла проходять традиційні щорічні військові вишколи старшокласників області. Участь у навчально-польових зборах, які відбуваються у рамках допризовної підготовки, беруть понад півтори тисячі юнаків.

Військовослужбовці-артилеристи забезпечують проведення занять, інструктують на навчальних місцях під час виконання практичних вправ зі стрілецької зброї та надають спорядження. Для військовослужбовців даний захід актуальний оскільки він орієнтований на формування у молоді готовності до захисту Батьківщини, розвиває бажання здобувати військові професії та проходити службу у Збройних Силах України.

– Продовжуємо планомірно виховувати у наших вихованців почуття патріотизму, тобто доброго відношення до Вітчизни. Головне завдання – дати зрозуміти старшокласникам що таке бойова стрільба, відчути автомат та запах пороху, – каже директор тернопільської школи допризивної підготовки підполковник Валерій Бондар.

Василь Лабай, спеціальний кореспондент Інформагентства Міноборони