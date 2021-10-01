З початку 2021 року за сприянням у працевлаштуванні в обласну службу зайнятості звернулись 539 працівників сфери освіти, яким було надано статус безробітного.

Найбільше їх перебувало на обліку у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості – 122 та Кременецькій районній філії Тернопільського обласного центру зайнятості – 54 особи. Про це повідомив директор ОЦЗ Василь Олещук.

Серед безробітних освітян 239 вчителів закладів загальної середньої освіти, 72 вчителя початкових класів, 50 викладачів закладів вищої освіти, 40 асистентів вчителів, 31 викладач професійного навчально-виховного закладу, 19 педагогів-організаторів, 16 вчителів з початкової освіти, а також тренери-викладачі зі спорту (спортивної школи), вчителі-реабілітологи, соціальні педагоги і з професійного навчання та ін.

Цьогоріч фахівці служби зайнятості Тернопільщини допомогли знайти роботу 170 освітянам.

На 27 вересня 2021 року для 156 педагогічних працівників продовжується пошук підходящих місць праці.