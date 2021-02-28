Вишкіл бригади територіальної оборони зібрав військовозобов’язаних і резервістів на базі навчального центру військової частини у селі Біла поблизу Тернополя.

Навчання організували в рамках єдиного стрілецького дня. У заняттях участь взяли близько 150 жителів краю.

Бійці зібралися, аби підвищити рівень готовності до виконання своїх обов’язків у разі настання воєнної загрози. На навчання з’їхалися резервісти з Тернопільського, Збаразького, Гусятинського, Теребовлянського і Підволочиського районів. “Основне наше завдання — довести до свідомості кожного військовозобов’язаного, що вони прибувають сюди для відшліфування навичок, які необхідні для ведення бойових дій. Відтак вони повинні знати свою посаду, підрозділи, в які призначаються та яке завдання повинні виконувати. Тобто, якщо він кулеметник, то він повинен знати, який кулемет він має отримати та де його отримати. Від цього знання буде залежати виконання завдань підрозділу», – розповів командир окремої бригади територіальної оборони ОК «Захід», майор Іван Марченко.

Заняття проводилися у таких напрямках: виконання практичних стрільб, тактико-спеціальна підготовка, тактична підготовка, тактико-медична та інженерна підготовка. Кожен учасник після закінчення навчань отримав відповідну оцінку.

Додамо, територіальна оборона України — це система загальнодержавний воєнних і спеціальних заходів, які здійснюються в особливий порядок поза зонами бойових дій на всій території України або в окремих її підрозділах.