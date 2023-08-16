На 14 серпня 2023 року місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості пропонували шукачам роботи 1451 актуальну вакансію від роботодавців регіону. З них – 14% із заробітною платою вищою від середньої по області.

Найвищу зарплату – у 27 тис. грн – пропонують фельдшерам (у т.ч. рятувального підрозділу). 26 тис. грн роботодавці платитимуть операторам лінії у виробництві харчової продукції (виробництво м’ясних продуктів); по 25 тис. грн – лицювальнику-полірувальнику, монтувальнику виробів з каменю, авторемонтнику; 20,5 тис. грн – представнику торговельному; по 20 тис. грн – водіям тролейбуса, лікарям (фізичної та реабілітаційної медицини, дерматовенерологу, ортопеду-травматологу), головному агроному, начальнику лабораторії з контролю виробництва, інженеру з гірничих робіт, енергетику, оператору наземних засобів керування безпілотним літальним апаратом.

Найбільша потреба у працівниках є на підприємствах переробної промисловості, в торгівлі, у сферах охорони здоров’я та транспорту.

У топ 10 вакансій області увійшли: водій, продавець, лікар, слюсар, кухар, підсобник, швачка, касир торговельного залу, пекар, вантажник.