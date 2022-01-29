Півтора тисячі нових хворих, десятеро померлих: ситуація з COVID-19 в області далі ускладнюється

Сьогодні на Тернопільщині позитивний результат COVID-19 отримали майже півтори тисячі жителів краю.

За інформацією обласного центру контролю хвороб, епідемічна ситуація у краї продовжує ускладнюватися. Десятеро людей померли з підтвердженим діагнозом коронавірусу.

COVID-19 на Тернопільщині найчастіше вражає працююче населення середніх вікових категорій. Також почастішали випадки зараження серед молоді та дітей.

“Епідемічна ситуація в області швидко погіршується. Маємо значну кількість захворілих серед дітей і дорослих. На території області циркулює штам Омікрон, який надзвичайно контагіозний та агресивний. Щодо вікової структури, то найбільше хворих ми маємо серед осіб — 30-49 років, потім ідуть особи віком 50-65 років, далі йдуть особи 18-29 років. Окрім Омікрону, по області активно поширюється грип та ГРВІ. Ми робимо диференціальну діагностику, у тому числі і по грипу, ми маємо 885, це на 22% вище порогу”, – повідомив заступник директора обласного центру контролю хвороб Юрій Дементьєв.

Лікарі наголошують: коронавірусна хвороба може мати різні симптоми, саме тому тест на COVID-19 варто робити за будь-яких ознак ГРВІ. Тестування допомагає виявити хворобу, після чого лікар призначить відповідне лікування, а пацієнту буде зрозуміло, що потрібно самоізолюватися.