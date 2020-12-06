Серйозні проблеми виникли у жительки Гусятинського району через глянцевий журнал, куплений у Тернополі. На продажі кількох листків з нього вона заробила 50 грн, а врешті отримала 1,5 року обмеження волі із роком іспитового строку.

Як йдеться у вироку Гусятинського районного суду, журнал порнографічного характеру жінка придбала ще у грудні 2019 року на ринку та зберігала його вдома з метою подальшого збуту. Про це пише Терміново.

В порушення ст. 1 Закону України «Про захист суспільної моралі», згідно з яким, “порнографія – це вульгарно-натуралістична, цинічна, непристойна фіксація статевих актів, самоцільна, спеціальна демонстрація геніталій, антиетичних сцен статевого характеру, сексуальних збочень, які не відповідають моральним критеріям, ображають честь і гідність людини”, вона збула у Копичинцях невідомому чоловіку частину журналу за ціною 50 гривень. Решту сторінок зберігала вдома в одній із кімнат свого будинку. Їх згодом під час обшуку і вилучили правоохоронці. Йдеться зокрема про чотири аркуші із 18 кольоровими фотоілюстраціями та 5 карикатурними малюнками, 12 з яких містять зображення порнографічного характеру.

У суді обвинувачена свою вину визнала повністю, щиро розкаялась.

Розглянувши справу, суд визнав її винною у вчиненні злочину за ч.1 ст. 301 КК “Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів” і призначив 1,5 року обмеження волі. Та на підставі ст. 75 КК звільнив від відбування покарання, призначивши рік іспитового строку. Також суд сказав стягнути з неї 980 грн витрат, пов’язаних з проведенням судової мистецтвознавчої експертизи.

Наразі вирок законної сили не набрав. Оскаржити його можуть протягом 30 днів з дня проголошення.