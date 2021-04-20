Землі Тернопільщини продовжують повертати небезпечні «дарунки» часів минулих війн

19 квітня на території приватного домогосподарства в селі Цебрів Озернянської територіальної громади виявлено застарілий боєприпас. Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління провели обстеження території, вилучили один артснаряд АС-76 мм часів Другої світової війни та знешкодили його у безпечному місці шляхом контрольованого підриву.

Того ж дня піротехніки вилучили ще один артснаряд АС-82мм часів Другої світової війни в полі поблизу села Івачів Долішній Білецької територіальної громади.

19 квітня на території Чортківського району виявлено ще 18 боєприпасів часів Другої світової війни, а саме:

одна мінометна міна ММ-82мм поблизу села Жнибороди Бучацької територіальної громади;

одна мінометна міна ММ-120мм поблизу села Мартинівка Трибухівської територіальної громади;

п`ятнадцять авіаційних бомб АО-2,5 кг поблизу села Озеряни Бучацької територіальної громади;

один артснаряд АС-76 мм в селі Озеряни Борщівської територіальної громади.