П’ятдесят два села Тернопільської області отримали кошти з державного бюджету на підключення до інтернету. На це 19 громадам перерахували чотири мільйони чотириста тисяч гривень інтернет-субвенції.

За ці кошти до інтернету будуть підключені заклади соціальної інфраструктури — школи, бібліотеки, клуби, медичні заклади, що розміщені в селах, де жоден інтернет-провайдер не надає послуги з використанням волоконно-оптичних технологій.

– 19 громад області подали заявки на отримання коштів і 19 громад їх вже отримали, – розповів Олександр Терещенко, директор КП «Тернопільський інформаційно-аналітичний центр». – Минулого тижня в область надійшло 4 мільйони 400 тисяч гривень. За ці кошти буде підключено інтернет у 52 населених пунктах. Більше 85 соціальних об’єктів отримають доступ до інтернету. За отриманні кошти громади оголосять тендер погоджений з Міністерством цифрової трансформації і на цей тендер будуть заходити провайдери, які продаватимуть послугу з підключення до інтернету. Буде підключено дві школи, садочок, 43 будинки культури, 9 бібліотек, 30 фельдшерсько-акушерних пунктів. Ці соціальні об’єкти перший місяць будуть користуватися швидкісним інтернетом не менше 500 мегабіт. Така вимога прописана в договорі, щоб інтернет був якісний. А потім – швидкістю 100 мегабіт до кінця 2022 року – усе це буде оплачено за кошти отриманої субвенції.