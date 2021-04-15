55 об’єднаних територіальних громад на Тернопільщині закінчили опалювальний сезон.

Про це повідомила начальниця управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Софія Близнюк. Таке рішення прийняли виконавчі органи сільських, селищних та міських рад.

Окремі громади вирішили зупинити теплопостачання, незважаючи на похолодання. Таким чином місцеві жителі планують економити на енергоносіях.

«Рішення про закінчення опалювального сезону приймалися враховуючи температурні показники: середньодобова температура більша, ніж +8 градусів. Проте сьогодні 4 громади із 28 відновлюють теплопостачання, а саме: Тернопільська, Заліщицька, Збаразька та Теребовлянська. Деякі громади прийняли рішення про часткове відключення опалення. Це означає, що тепло продовжує постачатися в об’єкти соціальної сфери – лікарнях, школа, дитсадках», – каже Софія Близнюк.

За прогнозами синоптиків, похолодання на Тернопільщині протримається щонайменше тиждень. Відтак обійтися без теплопостачання може бути складно.