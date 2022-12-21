Пів року водять за ніс: тернополянка ще влітку придбала біноклі для ЗСУ і досі їх не отримала

Зі слів заявниці, котра із заявою про шахрайство звернулася до співробітників Тернопільського районного управління поліції, товар вона замовила для військових, а зловмисники вже впродовж пів року обдурюють її.

Тернополянка повідомила, що ще влітку знайшла в Інтернеті посилання на сайт, який пропонував спорядження для військових. Жінка хотіла зробити добру справу і замовила шість біноклів вартістю маже п’ятсот американських доларів. Проте після перерахунку передоплати продавці перестали виходити на зв’язок.

Відомості за даним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до шахрайських дій.

Жителям області правоохоронці радять бути обережними та не перераховувати гроші наперед за товар, навіть у мінімальних розмірах. Ретельно вивчайте інформацію про продавця. Зазначені в оголошеннях номери телефонів перевіряйте через пошукові системи Інтернету. Не виключено, що хтось уже став жертвою шахрая і попереджає про це інших.

У разі, якщо ви все ж таки потерпіли від шахраїв, не зволікайте, телефонуйте на спецлінію «102».