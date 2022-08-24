Пів року – як ціле життя

Пів року тому почалося вторгнення Росії в Україну

(вірш без дієслів)

Пів року тому. Лютий. Вогкий ранок.

Кривавий і страшний світанок.

Стрільба. Вогонь. На танках з літерою “Z” бидлота.

“Брати” вже не брати, а – підлі вороги, сволота.

У багажі – мундири “под Суворова”: “Три дня – и Киев наш!”.

А там – “Парад!”, “Победа!”, “Русский наш кураж!”

Та з “куражом” проблема: наші NLAW і “Джевеліни” – проти,

Для них оті з “Z” на борту – улюблена робота,

Та є “віддушина” в пришельців: в Бучі – вбивства, гвалтування,

“На родину” трофеїв відсилання

Ну, а для нас – час для позбавлення від ще недавніх мрій, прожектів та ілюзій:

“Усі – за нас! Весь світ – це наші друзі!”

“Усі за нас?” – Не так : усі передусім за себе,

А ми для них союзники, партнери – за потреби,

Сприяння світу – добре, але весь вогонь – на нас,

По всій країні траур, поховання, сльози – тяжкий час,

Але і орків менше стало – тисяч майже так на п’ятдесят

Не своїм ходом “марш-бросок домой назад”,

Але на місці ступору і хаосу – рішучість, злість і ненависть свята,

Але ми – тут, і з нами нині наші всі свята,

Але – є Україна, враже, і наперекір тобі,

Твоїй безумній Ваньки Грозного, Петра і Путіна Москві,

“Три дня – и Киев наш”? На це вам, зайди із сумлінням й мозком мула,

Наша народна українська колоритна дуля.

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Пів року тому. Лютий. Вогкий ранок.

Кривавий і страшний світанок.

Вже нині серпень. І нема вже багатьох з живих тоді,

Нема кінця, здається, тій страшній біді,

Та є надія, є батьків й дідів могили,

І не такі ми з вами вже безсилі,

Щоб хтось чужий – та й по Хрещатику в своїх мундирах і при орденах,

Ні – там коріння наше, віра й предків наших прах.

Вже нині серпень. Скоро і птахам у вирій,

І мрії – може, і наївні, але щирі,

Про весну, прапор гордий жовто-синій,

А ще про те, яке чарівне слово – “Україна”…