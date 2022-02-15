Шахрайство, пов’язане з купівлею товару через Інтернет, задокументували співробітники Теребовлянського відділення поліції. Потерпілий, житель Іванівської територіальної громади, залишився без чималої суми грошей та селітри, яку мав намір придбати.

За словами потерпілого, в Інтернеті він знайшов оголошення про продаж міндобрива. Зв’язався з продавцем. Останній запевнив, що доставить товар. До заявника дійсно приїхала вантажівка з селітрою. Проте телефонний незнайомець попросив перекинути йому гроші ще до розвантаження товару. Потерпілий через банк кількома платежами перечислив на рахунок псевдопродавця 504 000 гривень.

Коли чоловік повернувся додому, водій, який привіз йому товар, теж попросив з ним розрахуватися. Вже тоді при з’ясуванні всіх обставин покупець зрозумів, що його обдурили і гроші він перекинув шахраєві.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Тривають заходи для розкриття злочину.