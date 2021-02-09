Однією із найпопулярніших страв в Україні не перший десяток років є піца – Тернопіль її просто обожнює. Нема байдужих до неї – її люблять дорослі, а діти просто в захваті. Відрізняються лише уподобання начинки, котра буває ну дуже різноманітною. Сьогодні це найпопулярніша страва, яку замовляють в офіси чи додому, на обід та вечерю у будь-якому куточку світу.

Чому люди люблять піцу?

Важко відповісти на це запитання, адже одразу виникає інше – «а її можна не любити?». Здається, що вона була на наших столах завжди, проте в Україні піца з’явилася вже після розпаду Радянського Союзу та падіння залізної завіси. І одразу ж набула неймовірної популярності.

За право називатися батьківщиною піци змагаються одразу дві середземноморські країни – Греція та Італія, котра перейняла дуже багато традицій із сонячної Еллади. Проте італійський варіант страви набув найбільшого поширення, тож саме до її кухні відносять цей наїдок.

Піца є надзвичайно ситною та смачною. Її основою є корж із прісного дріжджового тіста, котрий випікають у печах на дровах. Традицією приготування страви є те, що тісто розтягують руками, не використовуючи качалку – завдяки цьому корж виходить надзвичайно пухким.

Зверху корж покривається соусом – червоним (томатним) або білим, а вже поверх нього викладається начинка. Продукти для начинки нарізаються невеликими шматками та рівномірно розподіляють по основі. Це може бути:

курка (варена, копчена), м’ясо та м’ясні вироби – ковбаса, шинка, сосиски,;

риба та морепродукти;

різні види сиру – моцарела, рікота, пекоріні;

гриби;

яйця;

овочі та фрукти – помідори, перець, цибуля, артишоки, ананас, кукурудза;

спеції – часник, базилік, орегано, каперси, зелень.

Обов’язковим складником є тертий сир, який при випіканні утворює ту саму скоринку та приємно тягнеться при відкушуванні шматочка. Його викладають на піцу останнім – поверх інших продуктів.

Страва на щодень та свято

Піца – страва унікальна тим, що вона ніколи не набридає. Розмаїття смаків дозволяє щодня використовувати різну начинку, експериментувати та поєднувати не зовсім поєднуванні речі. Окрім начинки, змінювати можна і саму основу – коржі бувають як тонкими, так і більш товстими та пухкими. Вона чудово поєднується з томатним чи іншим соком, напоями. Популярним додатком до піци є ароматизована олія (з часником чи пряними травами), спеціальні соуси – для краєчків.

Після випікання піцу розрізають спеціальним круглим ножем на 4-8 чи більше шматків (в залежності від розміру та ваги страви) та подають гарячою. Якщо її потрібно привезти замовнику додому, то страву вкладають до картонної коробки, вистеленої фольгою – для збереження температури.

Їдять страву руками, тож її дуже зручно брати з собою в офіс чи на природу. Це найкращий варіант, якщо потрібно замовити щось смачне для великої компанії. А ще – це хороша ідея для швидкого перекусу, після якого не потрібно буде мити посуд. Приготувати піцу самостійно дуже легко та просто – в магазинах продають як готові коржі-основи, так і заморожену страву, яку досить розігріти у мікрохвильовій печі чи духовці. Однак найкращий смак матиме та піца, котру готували згідно технології та випікали у спеціальній печі на дровах – каштанових чи кленових. Зробити це в міській квартирі нереально, а ось замовити її цілком можливо, наприклад, у закладах мережі «Автопорт», що в Тернополі.