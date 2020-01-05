Водія, який перевозив предмет, схожий на зброю, виявили патрульні Тернополя.

За інформацією патрульної поліції, вчора близько 2-Ї години ночі на вулиці Руській поліцейські помітили автомобіль ВАЗ з механічними пошкодженнями, який, ймовірно, перебував в розшуку,як такий, що покинув місце дорожньо-транспортної пригоди. Патрульні зупинили автівку згідно з положенням статті 35 ЗУ «Про національну поліцію». В ході спілкування 22-х річний водій помітно нервував та поводився агресивно.

Така поведінка видалась інспекторам підозрілою, вони оглянули автомобіль та виявили у багажному відділенні, поміж різних інструментів, предмет, схожий на пістолет. Стосовно такої знахідки чоловік не надав жодних пояснень та не показав дозвільних документів.

Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цією події.