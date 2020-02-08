У Тернополі вартість води зростає на 30%. Зміни у тарифах затвердила Національна комісія від 5 лютого. У КП «Тернопільводоканал» обіцяють поліпшувати якість водопостачання.

Вартість послуг для споживачів «Тернопільводоканалу» за централізоване водопостачання становитиме 12,89 грн., централізоване водовідведення – 14,45 грн. (з ПДВ), – повідомив на брифінгу начальник планово-економічного відділу КП «Тернопільводоканал» Володимир Водовіз. Основні витрати підприємства стосуються електроенергії, яка необхідна для видобутку води із свердловин.

«Відповідно до постанови, у тарифах враховано вартість електроенергії, яку оплачує підприємство, а це близько 40 % витрат; витрати на оплату праці, які розраховані відповідно до закону України про держбюджет. Національна комісія формує тарифи таким чином, щоб підприємства могли покривати свої витрати. Понад півроку ми працювали з тарифами, які були збитковими. Тепер Нацкомісія витрати врахувала, і тарифи були змінені. Наші найбільші наші витрати стосуються електроенергії, оскільки ми використовуємо електроенергію, щоб викачати воду зі свердловин. Сподіваюся, що до кінця року вона дорожчати не буде».

У Тернополі воду подають з підземних джерел глибиною від 30 – 70 метрів. Після підвищення тарифів у КП «Тернопільводоканал» обіцяють поліпшити якість послуг водопостачання та водовідведення.

Софія Романська