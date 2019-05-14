Обвалилась Підгаєцька синагога. Через численні опади почалося руйнування однієї із її опор.

Обвал перекрив дорогу та загрожує повним руйнуванням синагоги, каже головний спеціаліст відділу культури, охорони культурної спадщини Тернопільської ОДА Ярослав Пелахатий.

На місце викликали працівників ДСНС, повідомляє телеканал Тернопіль 1. Там кажуть, внаслідок випадання довготривалих опадів відбулось руйнування частини кутової опори синагоги. Зараз із управління культури направили звернення до Міністерства культури України.