Автопригода трапилася у селі Ягільниця Чортківського району вчора близько 13 години.

За попередніми даними, водій автомобіля «RENAULT MAGNUM» під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем “MERCEDES-BENZ”, який повертав ліворуч.

Внаслідок ДТП травми отримав водій мікроавтобуса- 47-річний житель села Біла Тернопільського району. Чоловіка госпіталізували.

Відомості за даними фактами поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 ККУ. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.