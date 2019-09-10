Вчена рада Тернопільського національного економічного університету звернулася до Президента України Володимира Зеленського із проханням взяти під свій контроль розслідування справи про замах на вбивство ректора та його дружини.

Відповідне звернення оприлюднене на сайті вишу, передає Укрінформ.

«Розслідування справи про замах на вбивство ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого і його дружини просимо взяти під свій контроль», – йдеться, зокрема, у зверненні вченої ради ТНЕУ.

З огляду на те, що з версій слідства щодо замаху на життя ректора є його професійна діяльність, у зверненні зазначається, що соціально напруженою на сьогодні залишається невирішена проблема користування земельною ділянкою, закріпленою за Навчально-дослідним виробничим господарством “Наука” ТНЕУ. Також у документі наголошується, що вчена рада вишу підтверджує свою добровільну відмову від цієї земельної ділянки, яка перебуває в постійному користуванні НВГ«Наука» з 1997 року.

Зазначається, що тривалий час у судових інстанціях ведуться дебати про законність чи незаконність закріплення цієї ділянки за університетом.

Як вважає вчена рада, трагічні події, які сталися 4 вересня цього року у Тернополі, підтверджують, що людина, її життя та здоров’я, честь і гідність недоторканість та безпека стоять вище, ніж володіння правами на земельну ділянку. Тому вчена рада просить Президента сприяти відчуженню згаданої ділянки землі.

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