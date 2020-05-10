Близько 24-ох градусів тепла передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині.

Упродовж доби по всій території краю буде сонячно і сухо. Втім, незабаром до регіону добереться атмосферний фронт, який принесе дощі.

Високі температурні показники, мінлива хмарність, пориви вітру — такі погодні умови передбачають метеорологи на Тернопільщині. Сонячна і тепла погода радуватиме жителів краю до вівторка.

«11-го травня із Західної Європи до нас прийде потужна смуга дощів, атмосферний фронт. Проте Україна в понеділок ще залишатиметься серед сухої погоди. А ось вже 12-го травня атмосферний фронт принесе на значну частину території України серйозні дощі, а за фронтом підтягнеться похолодання, яке спричинить у західних областях України опади. У неділю температура повітря у більшості областей коливатиметься протягом дня в межах +15+20 градусів, на Заході очікується +17+24 градуси. Вже в понеділок стовпчики термометрів піднімуться до +20+25 градусів, а в західних областях до +27 градусів. Впродовж 12-13 травня очікується поступове похолодання», – розповідає синоптик Наталка Діденко.

Отже, у неділю і в понеділок на Тернопільщині передбачають літню погоду. У вівторок прийде дощовий фронт, який принесе похолодання.

Софія Романська