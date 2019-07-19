Незабаром всю Європу накриє пекельна спека, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Хвиля тепла добереться і до західного регіону України.

Суттєві зміни погодних умов жителі краю відчують уже з двадцятого липня.

«19 липня ця температурна зміна ще розкручуватиметься.

У більшості областей України передбачається +24 +28 градусів, подекуди +23 +25 градусів. Дощі, місцями з грозами, найбільш ймовірні у західних областях. Погода влаштовує практично всіх, була спека, потім свіжість, тепер знову спека. Треба насолоджуватися і цінувати наш помірно-континентальний клімат і розуміти, що вибори та навколишня метушня – маленькі піщинки нашого життя та життя атмосфери.

Проходять атмосферні фронти, проносяться циклони, минають вибори – а в українському небі завжди будуть оці прекрасні купчасті хмари, завжди блищатиме діамантиками на сонці Дніпро і завжди зеленітиме травичка у дворах», – каже Наталка Діденко.

Отже, після парламентських виборів жителі краю зможуть насолоджуватися справжньою літньою погодою.

Софія Романська