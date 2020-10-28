Різке збільшення кількості хворих на COVID-19 зафіксували на Тернопільщині. Учора в регіоні виявили 296 інфікованих, це майже на сотню більше, ніж попередньої доби. Негативну тенденцію пов’язують із виборами та активними спалахами.

«На виборах контактувала значна кількість людей. Як повідомляє поліція, були зафіксовані випадки порушення карантину – це і тісні черги, невикористання масок, нехтування дистанцією. Це могло стати причиною інфікування. Звісно, остаточну картину ми будемо бачити приблизно через два тижні, але збільшення кількості інфікованих простежується і сьогодні. Зокрема, критерій, визначений Кабміном – 320 випадків на сто тисяч населення вже перевищено у Козівському, Підволочиському, Підгаєцькому, Тернопільському районах. Маємо ще два райони, які перетинають межу «червоної зони» – це Гусятинський і Теребовлянський райони. Тобто більше половини області перебуватиме у «червоній» зоні. Основна загроза, щоб не була перевантажена медична система, щоб хворі могли вчасно отримувати допомогу», – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Найбільше нових випадків учора діагностували у Тернополі. Тут за добу виявили 62 інфікованих. Також лідирують у сумній статистиці Тернопільський, Чортківський, Шумський, Теребовлянський, Підволочиський, Кременецький райони.