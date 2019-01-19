Після Водохреща на Тернопільщині вдарять морози

18/01/2019 Розмір тексту:

Холодний атмосферний фронт добирається до Тернопільщини. Суттєво знижуватимуться температурні показники уже цими вихідними. Відтак жителям краю радять шукати теплий одяг.

Різкого похолодання цими днями на Тернопільщині не прогнозують. Оскільки температурні показники знижуватимуться поступово. Але наступний тиждень буде морозяним.

«Найближчої ночі очікується -2 -7 градусів, завтра вдень -1 -5 градусів». У денні години в суботу більша частина території України потрапить у суху повітряну масу. Тобто, антициклон Brigida протягом доби штовхатиме вологий атмосферний фронт із заходу в східному напрямку», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Упродовж доби на Тернопільщині не обійдеться і без опадів. Як зазначила Наталка Діденко, ймовірність та інтенсивність опадів залежатиме від температурних показників.

«У кого яка фаза опадів буде, залежатиме від температури повітря. Сьогодні мокрий сніг та дощ йдуть на Заході України, бо фронт вже п’є каву у Львові, і не тільки. Надвечір сьогодні, на Голодну кутю, та в ніч на Водохреще, фронт досягне Центру та північних областей – переважатиме мокрий сніг».

Софія Романська