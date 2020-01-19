На Водохреще західну Україну охопили невеликі морози.

За прогнозами Укргідрометцентру, упродовж доби нічні температурні показники знижуватимуться до п’яти градусів нижче нуля. Втім, уже з початку тижня «плюси» повернуться.

Через вологість відчуття холоду може посилюватися, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Однак з вівторка у західному регіоні суттєво потеплішає.

«Температура повітря на честь свята знизилася. У нічну пору стовпчики термометрів опускатимуться до 5 морозу, в Карпатах передбачається до -4 -9 градусів, вдень 0-5 тепла, а щодо наступного тижня, то очікується потепління, проте в другій половині побільшає опадів та вітру».

За прогнозами синоптиків, наступного тижня температурні показники коливатимуться від незначного мінуса до плюса. Втім, спостерігатиметься тенденція до потепління. Також до регіону повернуться дощі та мокрий сніг.

Софія Романська