У Тернополі зупинили дві фури, які перевозили контрафактний алкоголь.

Як повідомляють у прес-службі прокуратури області, злочин викрито спільно з працівниками СБУ.

Одну вантажівку зупинили на вул. Об’їзній, іншу – на вул. Лук’яновича.

У автомобілі, зупиненому на вул. Об’їзній, було виявлено та вилучено 23 400 пляшок контрафактного алкоголю. Укузові іншої вантажівки знаходилось близько 9600 л рідини із запахом, схожим на спирт.

Контрафактний алкоголь виробляли у Вінницькій та Тернопільській області.

Автомобілі видучені, а їх вміст арештовано.