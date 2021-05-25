24 травня після опівночі бригада “швидкої” виїжджала на проспект С. Бандери, до 24-річного пацієнта.

Як повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги, молодий чоловік скаржився на висипку по всьому тілу, свербіж і тремор. Зі слів пацієнта, він відпочивав на дальньому пляжі, де його вкусила невідома комаха. Коли повернувся додому, помітив висипку, почався сильний свербіж.

Із діагнозом “гостра алергічна реакція на укус комахи” потерпілого, після оперативно наданої медичної допомоги, шпиталізовано у другу міську лікарню.