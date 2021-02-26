П’ятниця на Тернопільщині буде по-справжньому весняною. Температурні показники вдень сягатимуть п’ятнадцятиградусної позначки тепла. Втім, уже в суботу повернеться більш холодна вітряна погода, також пройдуть дощі.

Україна буде однією з найтепліших у Європі цієї завершальної лютневої п’ятниці, – повідомила синоптик Наталка Діденко. За її словами, це потепління досить короткочасне.

“Температура повітря 26-го лютого протягом дня в західній її частині досягатиме +10+16 градусів! Особлива увага до дахів, дерев, тротуарів та доріг – через потепління падають, літають, зсовуються, загрожують небезпекою брили льоду та масиви мокрого злежалого снігу! 26-го лютого суттєві опади в більшості наших областей малоймовірні. А ось вітер може бути рвучким, некомфортним. Обов’язково використайте п’ятницю для прогулянки, бо вже у суботу-неділю прийдуть опади й похолодає”.

За попередніми прогнозами, вихідні на Тернопільщині будуть прохолодними і дощовими. Температурні показники коливатимуться від незначного мінуса до плюса. Відтак на дорогах утворюватиметься сильна ожеледиця.