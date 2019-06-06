Трагедія, що сталася в Київській області із п’ятирічним Кирилом Тлявовим і до якої виявилися причетними двоє правоохоронців, вразила всю поліцейську спільноту.

Тому на розпорядження голови Національної поліції України Сергія Князєва позапланові наради про стан дисципліни та законності відбулися у всіх структурних та територіальних підрозділах.

В Головному управлінні Нацполіції Тернопільщини зібрання провів керівник Олександр Богомол, повідомляють у відділі комунікації поліціїТернопільської області.

Головна вимога Сергія Князєва – негайно провести перевірку всіх заяв та скарг громадян щодо ганебної або неналежної поведінки поліцейських поза службою, адже встановлено, що один із причетних до трагедії поліцейських систематично порушував суспільні норми поведінки. Місцеві мешканці мали до нього багато претензій, але реакції з боку керівників підрозділу не було.

– Ми маємо взяти під контроль поведінку наших співробітників не тільки під час несення служби, а й поза службою, – наголосив Олександр Богомол. – Реакція на будь-які негідні прояви та порушення буде жорсткою.

Під час наради були ухвалені рішення про те, щоб не допускати до несення служби осіб з ознаками похмільного синдрому або тих, котрі відчувають погіршення стану здоров’я, мають ознаки тривожності, дратівливості, фізичного та психологічного виснаження. Про наявний несприятливий стан працівників терміново доповідати керівництву.

На жорсткий контроль взято поведінку особового складу поза службою. Кожне звернення громадян щодо негідної поведінки поліцейських у побуті буде розглядатися як надзвичайна подія.