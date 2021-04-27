На 69-му році після важкої хвороби обірвалося життя заступника головного лікаря з організаційно–методичної роботи Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні Ірини Тхорик.

Про це повідомили у фейсбуці на сторінці КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» ТОР, пише Терен.

– Ввічлива, привітна, завжди усміхнена, добра та щира, саме так згадують про Ірину Осипівну в нашому колективі. Після закінчення Львівського медичного інституту і до останнього дня працювала у Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні, користувалася авторитетом серед колег, виділялася професіоналізмом та завжди допомагала мудрими порадами, – так згадують про неї колеги.

Панахида відбудеться сьогодні, 27 квітня, о 19.00 в капличці церкви св. Михаїла за адресою: вул. 15 квітня, 1. Похорон Ірини Осипівни Тхорик – 28 квітня о 12.00.