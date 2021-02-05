“Мої дорогі, на вулиці весна і я живу, дякуючи вам. Радію сонечку, квіточці, життю”, – писала жителька смт. Мельниця-Подільська Леся Стратій весною 2020-го. А вже 28 січня 2021 року, менш як за рік, її серце зупинилося.

Сумну звістку про смерть відомої майстрині з писанкарства, яка впродовж кількох років боролася з раком, повідомили у спільноті “Добра писанка”, передає Файне місто.

Писанки для Лесі Стратій – це було більше, ніж хобі. Це була своєрідна терапія, яка приносила їй радість і надію, додавала сили боротись далі…

З сумом повідомляємо, що Леся Стратій, авторка проекту “Добра писанка”, наша мама, відійшла у вічність після тривалої боротьби з онкозахворюванням. Дякуємо всім благодійникам, які підтримували її на цьому нелегкому шляху і сподіваємося, що її добрі писанки будуть продовжувати радувати і надихати вас.”

Вперше захворювання діагностували у 2016 році, тоді пані Леся перенесла операцію та курс хіміотерапії. Аби хоч якось допомогти родині у зборі коштів на своє лікування, жінка почала продавати свої роботи.

Пані Леся – талановита майстриня писанкарства. Цією справою жінка захопилася ще задовго до захворювання. На якийсь час припинила займатися писанкарством, а у 2010-му повернулася до улюбленої справи, яку не полишала до останнього подиху.

Редакція “Файного міста” висловлює щирі співчуття рідним та близьким Лесі Стратій.