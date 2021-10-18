Після важкої хвороби померла Заслужена артистка України Марія Євгенівна Гонта.

Про це повідомляють Тернопільському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. Їй було 83 роки.

Акторка працювала від 1962 року у Тернопільському обласному музично-драматичному театрі ім. Т. Шевченка. Зіграла понад 100 ролей. У 2004 році отримала Премію ім. М. Заньковецької, повідомляє TV-4.

Три роки тому акторка свій ювілей відсвяткувала на сцені. У Тернопільському обласному академічному драматичному театрі імені Тараса Шевченка цьому присвятили музичну комедію “Кохання січового стрільця”. Одну з головних ролей у виставі зіграла і сама ювілярка. У свої 80 Марія Гонта не переставала дивувати глядача.