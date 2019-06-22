Після важкої хвороби перестало битися серце актора театру, поета, кіноактора Михайла Конечного.

Про це повідомляють на сторінці композитора Анатолія Горчинського у ФБ.

Михайло Конечний – колишній тернополянин, котрий упродовж 13 років своїм талантом прикрашав Тернопільський драмтеатр, найбільш запам’ятався у ролі Гамлета.

Після закінчення Київського інституту культури (1983) працював п’ять років актором Чернігівського облмуздрамтеатру. А у 1988–2000 – у Тернопільському драмтеатрі, де зіграв близько. 50 ролей у більш як 30 виставах: Гамлет (однойм. вистава за трагедією В. Шекспіра), Блез (однойм. п’єса К.Маньє), Білий Клоун (“Вікторина” Ф.Метлінга; 1-а премія міжнар. театр. фест. “Золотий лев”, 1988, м. Львів), Каліґула (однойм. п’єса А.Камю). Написав пісні до вистав “Снігова королева” за Г.-Х.Андерсеном і “Ніч перед Різдвом” за М.Гоголем у Терноп. драм. театрі.

Автор і ведучий муз. програм “Анґажемент” на ТТБ та “Чорний когут” на Тернопільському обласному радіо.

З 1990 – брав участь в концертах Анатолія Горчинського.

1997 – автор музшоу-вистави “Не пиши, не жди і не зови мене”.

З 2000 – у Києві; актор Молодого театру, грав у моновиставі “Кравець із Подолу” О.Шнайдера і М.Конечного та ін.

Ролі в кіно- і телефільмах: Абориґен (“День народження Буржуя”, 2000), Таксист (“Мишоловка”, 2007), Виговський (“Богдан-Зиновій Хмельницький”, 2008) та ін.

Разом з композитором Олександром Бурміцьким Oleksandr Burmitskyiстворив близько двох десятків пісень.

Автор книги “Висить костюм на вішаку: Поезії, пісні до вистав, пародії, п’єси” (2000).