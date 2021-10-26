23 жовтня внаслідок важкої хвороби помер лауреат Шевченківської премії, відомий письменник та літературознавець, уродженець Тернопільщини Григорій Штонь.

Про смерть поета повідомив у мережі Facebook голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

“Я зв’язався з сином Григорія Максимовича Максимом, висловив співчуття і розпитав у нього, як це сталося.

Причина – все та ж страшна, котра косить сьогодні безпощадно і невблаганно…

Я не один раз бував у нього в гостях на київській Оболоні. Востаннє – у другій половині нинішнього літа. Ми, як завжди, розмовляли про літературу і про письменників: більше говорив Григорій Максимович, я переважно слухав. Він багато знав «апокрифічного» і багато пам’ятав. Не буде перебільшенням, якщо скажу: Штонь для мене був одним із кількох людей, кого я вважаю своїми Вчителями. Я приходив до нього радитися у складні моменти мого життя, коли, здавалося, не видно просвітку…

Того літнього спекотного дня в мене навіть думки не було, що це наша остання зустріч, бо все було як завжди – довкола книжки, на стінах картини, написані господарем помешкання. Художній їх, доволі пристойний рівень, нехай оцінюють мистецтвознавці. Я лишень скажу, що картини, як на мене, — зовсім про іншого, не «літературного» Штоня. Як літературний критик він безцеремонно шматував «дутих» авторитетів, говорив речі, які ніколи не увійдуть до числа «канонізованих» «сучукрлітом», тому що надто гострі, надто полемічні… У прозі і п’єсах він – філософ, котрий вглибає в психологічні пласти людської душі надзвичайно проникливо. Як автор картин – зовсім інший. Меланхолійний, романтичний, заглиблений у себе…

Мабуть, Григорій Максимович таким у житті і був насправді – безцеремонним романтичним філософом”, – розповів товариш науковця.

Довідка

Григорій Штонь – автор понад 200 літературно-критичних і наукових праць, монографій, а також кількох збірок поезій і прози, п’єс. Написав сценарій художнього фільму “Страчені світанки”, картини “Чорна рада” за твором П. Куліша та стрічки “Музичні картинки”, знятої на студії “Київнаукфільм”.

Народився 13 березня 1941 року в с. Вербовець Тернопільської області в родині священника.

Закінчив Дрогобицький педагогічний інститут та аспірантуру при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

Джерело: Файне місто