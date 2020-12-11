Сьогодні після важкої хвороби помер колишній голова Тернопільської ОДА Василь Коломийчук.

Про це у ФБ повідомила Галина Юрса.

Василь Коломийчук – академік Академії економічних наук та Академії економічної кібернетики. Доктор економічних наук (2000), академік Академії економічних наук (1998), академік Академії економічної кібернетики (1999), Заслужений економіст України, голова Тернопільської обласної державної адміністрації у 1999-2002 роках.

Народився Василь Степанович 1 січня 1951 року у селі Городниця Городенківського району Івано-Франківської області.

Панахида за померлим відбудеться сьогодні о 19.00 у Будинку печалі на Микулинецькій. Похорон – 12 грудня о 13.00.