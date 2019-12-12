Похмура погода з опадами у вигляді мокрого снігу та дощу охопила Тернопільщину. Наступної доби опади послабшають, – зазначають синоптики. Втім, регіон огорнуть густі тумани.

Поки більшість країн Європи спостерігають за сильними дощами, тікають від штормових вітрів, Україна й далі перебуває з антициклоном, – розповідає синоптик Наталка Діденко. Температурні показники залишаються здебільшого плюсовими у більшості регіонів.

«Температура повітря вночі від невеликого мінуса до маненького плюса, вдень +2+5 градусів. Блукатимуть тумани, якщо не розжене завтрашній поривчастий південно-східний вітер. Вітряна погода потребуватиме закутуватися. Не дайте вірусам жодного шансу. Потепліє з наступного тижня».

Отже, до кінця тижня на Тернопільщині спостерігатиметься нестабільна похмура погода з невеликою ймовірністю опадів у вигляді мокрого снігу та дощу. За попередніми прогнозами, з наступного тижня слід очікувати чергової хвилі потепління.

Софія Романська