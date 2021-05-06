Після тривалої хвороби відійшов у вічність священник з Тернопільщини

5 травня після тривалої хронічної хвороби відійшов у вічність священник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ о. Михайло Вінтонюк.

Священнослужитель виконував уряд пароха храму УГКЦ Різдва Пресвятої Богородиці с. Великий Глибочок Великоглибочанського деканату (Тернопільський район).

Народився священник 16 квітня 1962 року у с. Прибилів Тлумацького р-ну Івано-Франківської області.

6 травня у храмі Різдва Пресвятої Богородиці с. Великий Глибочок, о 19.00, митрополит Василій Семенюк здійснить Чин ієрейського Парастасу. 7 травня о 10.00, кир Теодор Мартинюк очолить заупокійну Святу Літургію та Чину ієрейського Похорону.

“Архиєпископ Василій, єпископ-помічник Теодор, працівники курії архиєпархії, духовенство Тернопільсько-Зборівської архиєпархії висловлюють щирі співчуття родині покійного. Нехай Всемилостивий Господь прийме душу о. Михайла до Небесної Оселі, де всі святі і праведні спочивають”, – повідомляють у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії УГКЦ.