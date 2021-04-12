Після тривалої хвороби помер священник з Тернопільщини

10 квітня після тривалої хвороби серця відійшов у вічність священник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ о. Володимир Білінський.

Священнослужитель виконував уряд пароха храму св. Архистратига Михаїла с. Велика Лука та адміністратора св. Димитрія Мироточця с. Миролюбівка Великоберезовицького деканату, повідомляють у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії УГКЦ.

Народився священник 25 лютого 1959 року у м. Бучач. Ієрейські свячення отримав 16 квітня 1992 року з рук кир Софрона Дмитерка.

12 квітня о 10:00 відбудеться заупокійна Свята Літургія та Чин ієрейського Похорону.

Архиєпископ Василій, єпископ-помічник Теодор, працівники курії архиєпархії, духовенство Тернопільсько-Зборівської архиєпархії висловлюють щирі співчуття родині покійного. Нехай Всемилостивий Господь прийме душу о. Володимира до Небесної Оселі, де всі святі і праведні спочивають.