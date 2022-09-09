В області обстежать всі виставки зброї у музеях. Таке рішення прийняли на засіданні Ради оборони Тернопільської області.

– У Чернігові на виставці озброєння сталася трагічна ситуація, тому на засіданні Ради оборони області ми прийняли рішення про погодження будь-яких виставок з військовими експонатами та обов’язкове залучення вибухотехніків, піротехнівків для їх обстеження, – повідомив Олександр Богомол, начальник ГНПУ у Тернопільській області. – В окремих громадах є музеї визвольної боротьби куди волонтери і військовослужбовці привозять різні тубуси, залишки вибухових предметів, градів, ракет. Ми готові надати допомогу в перевірці цих предметів. Наприклад, нещодавно ми перевірили в Збаражі в музеї визвольної боротьби всі предмети і надали свої рекомендації та можемо гарантувати, що вони безпечні.