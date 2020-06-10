На середину червня запланована перша відправка юнаків з Тернопільщини у рамках призову-2020.

Про це повідомив тимчасово виконувач обов’язків обласного військового комісара Олександр Скумбрій.

Перед відправленням хлопців протестують на коронавірус.

Під час призову до армії покличуть півтисячі юнаків з Тернопільщини віком від 20 до 27 років. Повістки відправлятимуть також 18-річним, 19-річним юнакам. Але за ними залишається право на відстрочку.

«Наші призовники служитимуть у різних підрозділах Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонних військ. Розприділенням займається генеральний штаб. Відправка наших призовників запланована на 15 червня. Урочистостей цього року не буде через епідемічну ситуацію з коронавірусом. Всі юнаки, які відправлятимуться на службу, пройдуть тестуванням на коронавірус. Зараз займаємося організаційними питаннями з приводу проведення тестування серед призовників», – пояснює Олександр Скумбрій.

Організаційні питання щодо тестування на COVID-19 серед призовників області обговорили на нараді в облдержадміністрації. Зокрема, йшлося про особливості забору й доставки матеріалів для тестування призовників. Збиратимуть зразки для досліджень у медичних закладах Тернополя, Кременця, Теребовлі і Заліщиків.

Софія Романська