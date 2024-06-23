У зв’язку з аварійною ситуацією перекрито рух транспорту через вул. Князя Василя Костянтина Острозького зі сторони вул. Руської.

На ділянці дороги, що біля міської поліклініки утворилось провалля внаслідок підмиву ґрунтових вод. Тимчасово не курсує і громадський транспорт через вул. Князя Василя Костянтина Острозького. Наразі маршрутні автобуси курсують в об’їзд вулицями Січових Стрільців та Маркіяна Шашкевича та Патріарха Мстислава.

Працівники підрядної організації уже виконують роботи з ліквідації провалля.

“Просимо вибачення за тимчасові незручності. Враховуйте дані зміни при плануванні маршруту”, – зазначають у міській раді.

Автобуси (по напрямках):

Від залізничного вокзалу, Східного масиву до ринку (14, 20 та ін.): через Патріарха Мистислава, Медову

Від зупинки «Центр» до залізничного вокзалу (15,16, 19 та ін.): через Січових стрільців, Пирогова, Гоголя

Від зупинки «Центр» на Східний (11) – по Руській

В напрямку Микулинецької (8,18):через Січових стрільців

Маршрут 5 і 11 з Дружби їдуть через Збруч, маршрут 8 їде Березовиця- Ринок, маршрут 9, два випуски їде Корольова- Текстильник, маршрут 1 їде на Миру далі через Збруч на ринок.