Сальмонела стала причиною спалаху кишкової інфекції у Тернополі, повідомляють в обласному лабораторному центрі. Щоправда, в якому із продуктів знаходився збудник – ще визначають.

Через спалах сальмонельозу в інфекційному відділенні на стаціонарному лікуванні перебуває 11 людей, повідомляє TV-4.

Нагадаємо, 30 вересня, люди із загальним нездужанням, високою температурою та блювотою почали звертатися за медичною допомогою. Напередодні усі вони їли в одному з закладів громадського харчування міста. Роботу ресторану Держпродспоживслужба поки призупинила.