«Забіг виживших» влаштували у Тернополі після святкування Нового року. Відтак місцеві легкоатлети розпочали новий біговий рік.

Попереду у прихильників активного способу життя – чимало змагань, а також щотижневі суботні тренування біля Тернопільського ставу.

«Забіг виживших» став традиційним у Тернополі, його проводять відразу після Новорічної ночі. Цьогоріч до пробіжки долучилося кілька десятків тернополян.

«Ми майже цілу ніч святкували Новий рік, а потім зібралися на «Забіг виживших». Звісно, пробіжка усіх дуже збадьорила, а ще було надзвичайно весело. Ми одягнули новорічні костюми. Було непросто після безсонної ночі, але ми це зробили», – зазначає бігунка Наталя Осип.

Охочих покращити фізичну форму запрошують на щотижневі суботні тренування, які проходять у рамках проекту «Рандей» біля причалу Тернопільського ставу. Тренування розпочинаються о дев’ятій, бігуни долають близько п’яти кілометрів навколо водойми.

Софія Романська