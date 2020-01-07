Морозяну погоду передбачають упродовж Різдвяних свят на Тернопільщині.

Нічні температурні показники знижуватимуться до п’яти градусів морозу, вдень буде близько нуля.

Через сніг відчуття холоду посилиться, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Втім, уже незабаром чергова хвиля потепління.

«Антициклон з центру Європи витіснить опади і повсюди буде сухо. Підморозить: вночі -1-6 градусів, вдень 0-3 градуси морозу. На Різдво суттєві опади малоймовірні. Невеликі морози переважатимуть, але вдень знову повернеться до нуля. На дорогах може утворюватися ожеледиця. Будьте обережними, особливо вранці та ввечері, коли морозець буде більш відчутним».

За попередніми прогнозами синоптиків, від середи на Тернопільщині теплішатиме. Стовпчики термометрів поступово зміщуватимуться в сторону плюсів. Разом з потеплінням повернуться опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Не обходитиметься і без ожеледиці.

Софія Романська